Политолог объяснил, почему Венгрия препятствует вступлению Швеции в НАТО

Политолог Стеван Гайич в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что парламент Венгрии отклонил предложение о проведении голосования по заявке Швеции о вступлении в НАТО. По мнению эксперта, Будапешт стремится извлечь выгоду на примере ситуации с Турцией.

«В конечном итоге она [Венгрия] не будет препятствовать вхождению Швеции в НАТО. Большой вопрос был с Турцией, потому что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган делал громкие заявления по поводу курдских сепаратистов, которых Швеция бережет. <...> Но, как видим, турецкий парламент будет рассматривать этот вопрос», — продолжил политолог.

При этом он допустил, что США пойдут на уступки Венгрии ради членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Инициативу о вступлении Швеции в НАТО заблокировала правящая партия «Фидес», имеющая абсолютное большинство в венгерском парламенте. Ее лидером является премьер-министр Виктор Орбан. Партия утверждает, что шведские политики говорили «вопиющую ложь» о состоянии демократии в Венгрии.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что венгерский парламент не станет оглядываться на позицию Турции в вопросе ратификации членства Швеции в НАТО и примет независимое решение.

Также сообщалось, что Орбан пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны Евросоюза (ЕС) до получения обоснования необходимости этого шага. По его словам, от Киева требуют внятное объяснение, чтобы украинской стороне было направлено дополнительное финансирование, а не выдвигать просто предложение «дать больше денег».

Ранее сообщалось, что НАТО ведет приготовления к конфликту с Россией в Арктике.