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Медведев заявил, что Запад устал от Украины и переключился на Израиль

Медведев: Запад устал от Украины и с упоением переключился на поддержку Израиля

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Запад уже устал от Украины и с упоением взялся за поддержку Израиля. Об этом заявил в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон более важным делом счел помощь Тель-Авиву.

По мнению Медведева, лучше возобновить процесс ближневосточного урегулирования. Он также предложил вернуться к Плану по разделу Палестины 1947 года, усомнившись в поддержке США, которым «делить бабло на чужую войну» вдали намного интереснее.

27 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сделал заявление, что действия американских властей свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в Украине.

Накануне новый спикер конгресса Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении $105 млрд Израилю и Украине.

Ранее Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.

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