Политолог объяснил, как изменится позиция России после приезда делегации ХАМАС

Хотя Израиль стремится к взаимодействию с Россией, отношения двух стран испортились давно из-за влияния США, считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. При этом приезд в Москву делегации радикальной группировки ХАМАС свидетельствует о том, что Россия сохраняет в вопросе военного конфликта на Ближнем Востоке позицию СССР, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Власти Израиля через СМИ призывают Россию помочь в урегулировании кризиса, однако при этом они сохраняют в отношении к РФ американскую линию поведения, считает политолог.

«Если США находятся в режиме гибридной войны с Россией, то и отношения Израиля стали недружественными», — объяснил он свое мнение.

Он напомнил, что Израиль помогает Украине, поставляя ей оружие – по словам Кошкина, оно попадает, в том числе, в руки ХАМАС. В охлаждении отношений с Россией сыграло роль и то, что Израиль не отвернулся от киевских властей на фоне возрождения идеологии нацизма, считает эксперт. При этом он добавил, что у России есть сложности и в отношениях с ХАМАС.

Сегодня Россия в этом вопросе сохраняет позицию СССР, которая заключается в создании Палестинского государства, считает Кошкин. В качестве доказательства этого он привел слова президента Владимира Путина, который заявил, что Россия выступает за создание независимой Палестины.

По мнению эксперта, с учетом последних событий Израиль может еще больше отдалиться от России.

Напомним, накануне официальный представитель МИД России Захарова подтвердила, что в Москву приехала делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком. Стороны провели переговоры, в том числе обсудили вопрос освобождения пленных, подробности – в материале «Газеты.Ru».