Политолог назвал тех, кто опаснее террористов

Любой антигосударственный агитатор опаснее террориста. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. Он подчеркнул, что любая пропаганда, направленная против страны и ее народа, — крайне опасное явление, несмотря на то, что процесс раскачки общества небыстрый.

«Дело в том, что антигосударственные агитаторы преследуют одну цель — дестабилизировать русское общество. На примерах собственной многовековой истории, на примерах истории других стран мы знаем, к чему приводит раскачка общества. Вот почему это явление крайне опасно, и вот почему даже самый мелкий антигосударственный агитатор опаснее открытого террориста», — подчеркнул Перла.

Он добавил, что даже самое нелепое высказывание антигосударственного агитатора небезобидно.

В октябре в Государственную думу РФ была направлена законодательная инициатива, которая предлагает удаленно штрафовать российских граждан, находящихся за рубежом и дискредитирующих Вооруженные силы РФ. С соответствующим предложением выступили депутаты госсовета Татарстана.

Ранее Госдума поддержала уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии.