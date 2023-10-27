Медведчук заявил о демографической катастрофе на Украине из-за действий Зеленского

Украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что политика Владимира Зеленского обрекла страну на демографическую катастрофу. Об этом он написал в авторской колонке на портале «Смотрим.ру».

«После 24 февраля 2022 года Украина окончательно провалилась в демографическую катастрофу. Многомиллионная миграция, потеря населения неподконтрольных территорий, нарастающая тенденция убыли населения привели к депопуляции и возникновению серьезной угрозы будущего существования страны», — написал Медведчук.

Он также отметил, что нынешний глава Украины полностью исключил демографический фактор из проводимой политики.

Медведчук подчеркнул, что нежелание мирного урегулирования конфликта с РФ, потеря финансового суверенитета и конкурентоспособности привели к оттоку населения и уменьшению численности трудоспособных граждан с параллельным усилением нагрузки на бюджет государства.

«Демографические тренды последних лет точно не в пользу Зеленского», — констатировал Медведчук, отметив, что Украину превратили в «помойную яму».

Ранее стало известно, что Украине вряд ли стоит ждать возвращения на родину всех беженцев, уехавших из страны после начала российской военной операции в конце февраля 2022 года.

Ранее бывший советник Пентагона назвал Украину «развалившимся государством».