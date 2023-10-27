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Консенсус Евросоюза по Газе может оказаться недолгим из-за планов Израиля

Politico: «хрупкий» консенсус ЕС по Газе может нарушить наземная операция Израиля

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Christoph Soeder/AP

Страны Евросоюза смогли согласовать компромиссное общее заявление по ситуации в секторе Газа, однако консенсус может продержаться недолго, если Израиль примет решение начать наземную военную операцию в регионе. К такому выводу пришла газета Politico, журналисты которой поговорили с рядом евродипломатов.

Согласно итоговой резолюции саммита ЕС в Брюсселе, страны объединения призывают к открытию гуманитарных коридоров и паузам в конфликте для помощи жителям Газы. При этом формулировки о прекращении огня между Израилем и Палестиной не вошли в документ. Как пишет издание, против этого выступили Германия, Австрия и Чехия, для которых было важно поддержать «право Израиля на самооборону».

В итоге лидеры стран Евросоюза согласовали формулировку «паузы по гуманитарным соображениям». При этом, уточняют журналисты, Испания до последней минуты пыталась добиться добавления в резолюцию каких-либо слов о долгосрочном прекращении огня. Дискуссия оказалась настолько «деликатной», сообщает газета, что в помещении, где шло обсуждение, было запрещено пользоваться мобильными телефонами.

«Учитывая длительные дискуссии и переговоры, которые потребовались, чтобы договорится по одним только формулировкам — оставив США, Катар и Египет, среди прочих, играть ключевую роль в войне — хрупкий консенсус ЕС может оказаться недолгим, так как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху готовится начать полномасштабное наземное вторжение в Газу», — заключили в издании.

Между тем израильская сторона пока не согласовала планы наземной операции. Сообщалось, что Нетаньяху отказался подписывать соответствующий приказ.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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