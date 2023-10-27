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В Венгрии заявили о неспособности Украины победить на поле боя

Премьер Венгрии Орбан: Украина не победит, ЕС нужна новая стратегия

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Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя, о чем уже говорят все военные эксперты. Его слова в эфире радио Kossuth передает РИА Новости.

Орбан отметил, что в начале конфликта победа Киева представлялась реальным сценарием, на реализацию которого Запад был готов выделять деньги.

«Но сейчас все знают, но не осмеливаются озвучить, что эта стратегия провалилась. Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят», — сказал Орбан.

До этого советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что власти страны предложили Евросоюзу разработать новую стратегию в отношении Украины и только потом определить, какая финансовая помощь потребуется этой стране.

26 октября премьер Венгрии заявлял, что гордится поддержанием диалога с Россией. Он также называл Европейский союз неудачной пародией на СССР.

В сентябре депутат немецкого парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт констатировала невозможность победы Украины в конфликте с РФ. С ее точки зрения, фронт «почти не движется», кризис следует закончить путем переговоров.

Ранее Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине.

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