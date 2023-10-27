В ЕС сочли Венгрию растущей угрозой

Венгрия становится все более изолированной от остальных стран Евросоюза из-за заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана и его контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на дипломатов.

По их мнению, поддержка Будапештом хороших отношений с РФ и КНР выбивается из общей позиции ЕС. Венгерские аналитики предписывают Орбану роль связующего звена между Западом и Востоком.

«Венгерский лидер <…> долгое время был аутсайдером на европейской арене», — отмечает издание.

В статье обратили внимание, что по мнению некоторых европейских чиновников, изоляция изменит поведение венгерского лидера. Авторы публикации не исключили, что Роберт Фицо, новый премьер-министр Словакии, может стать союзником Орбана в некоторых европейских политических баталиях.

26 октября премьер-министр Венгрии заявил, что поддержание диалога с Россией является благом для Европы.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.