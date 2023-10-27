Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС сочли Венгрию растущей угрозой

Guardian: Венгрия становится все более изолированной в ЕС из-за контактов Орбана

close
100%
Bertrand Guay/Pool/AP

Венгрия становится все более изолированной от остальных стран Евросоюза из-за заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана и его контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на дипломатов.

По их мнению, поддержка Будапештом хороших отношений с РФ и КНР выбивается из общей позиции ЕС. Венгерские аналитики предписывают Орбану роль связующего звена между Западом и Востоком.

«Венгерский лидер <…> долгое время был аутсайдером на европейской арене», — отмечает издание.

В статье обратили внимание, что по мнению некоторых европейских чиновников, изоляция изменит поведение венгерского лидера. Авторы публикации не исключили, что Роберт Фицо, новый премьер-министр Словакии, может стать союзником Орбана в некоторых европейских политических баталиях.

26 октября премьер-министр Венгрии заявил, что поддержание диалога с Россией является благом для Европы.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий