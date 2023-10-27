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Стало известно о позиции Турции по возможному отзыву посла из Израиля

Hürriyet: Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля

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Murad Sezer/Reuters

Турция пока не приняла решения об отзыве посла из Израиля, однако визиты турецких чиновников в страну приостановлены правительством. Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По информации издания, Израиль вызвал своего посла и генерального консула по собственному решению — никакого запроса со стороны Турции не было. Отмечается, что государственные представительства, аккредитованные в Турецкой Республике, находятся под ее гарантией.

«В этом контексте точка зрения Анкары заключается в том, что кто бы ни находился в Турции, он находится под защитой», — пишет Hürriyet.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в нарушении международного права из-за безоговорочной поддержки Израиля.

25 октября стало известно, что турецкий лидер отменил планировавшуюся поездку в Израиль. Он обвинил израильскую армию в «преднамеренной жестокости» по отношению к жителям сектора Газа и назвал ХАМАС «защитниками» и «освободителями» палестинского народа. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал слова Эрдогана «отвратительными», а министр культуры и спорта Израиля Мики Зохар обвинил его в открытой поддержке террористов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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