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Блинкен и Ван И обсудили области сотрудничества и разногласия между двумя странами

Блинкен и Ван И обсудили вопросы, по которым у США и Китая есть разногласия

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Global Look Press

Госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в США глава МИД КНР Ван И обсудили вопросы, по которым у сторон имеются разногласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам переговоров.

«Блинкен и Ван И обсудили ряд двусторонних, <…> вопросов, включая рассмотрение областей, в которых существуют [двусторонние] разногласия», — отметил Миллер.

Он уточнил, что на встрече шла речь и об областях сотрудничества. Госсекретарь подчеркнул, что американские власти будут продолжать отстаивать свои ценности, а также интересы союзников.

Дипломат напомнил, что встреча состоялась «в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий». Блинкен во время встречи выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Переговоры продолжатся 27 октября.

26 октября агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что президент США Джо Байден, как ожидается, проведет 27 октября переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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