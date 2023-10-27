В Крыму предложили арестовать украинские активы в счет ущерба за блокаду

Глава комитета по законодательству госсовета Республики Крым Сергей Трофимов заявил, что одним из путей возмещения региону ущерба за водную блокаду полуострова вполне мог бы стать арест активов Украины за границей. Об этом политик сообщил РИА Новости.

«Украина в обязательном порядке возместит весь ущерб, нанесенный Крыму и крымчанам», — сказал Трофимов.

Варианты могут быть разными, считает Трофимов, одним из них может являться арест активов Украины за рубежом и передача их в качестве компенсации крымчанам.

25 октября Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады. С ответчиков взыскали более 152,6 млрд руб. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда — предварительно, на 3 трлн руб. Сумма третьего иска, который составляют крымские промышленные предприятия, на 2 трлн руб.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.