ХАМАС заявил, что не освободит заложников без прекращения огня

ХАМАС не освободит заложников, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил представитель делегации палестинского движения в Москве Абу Хамид.

По его словам, ХАМАС сообщал о своем намерении освободить «гражданских пленных» еще с первых дней войны, однако ему нужно время, чтобы найти всех, кто оказался в секторе Газа 7 октября.

Хамид также отметил, что во время визита в Москву делегация ХАМАС представила «российским друзьям картину причин атаки 7 октября».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».