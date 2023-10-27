Постпредство Бразилии сообщило о времени заседания СБ ООН по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет в пятницу, 27 октября, в 22:00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Бразилии при ООН.

«В 15:00 по запросу Российской Федерации состоится заседание по теме «Угрозы международному миру и безопасности» в контексте Украины», — указано в сообщении постпредства Бразилии.

Бразилия в октябре исполняет функции председателя Совета Безопасности всемирной организации.

Ранее Россия подготовила альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Израилю и Газе.

Василий Небензя подчеркнул, что у членов Совета Безопасности нет причин не одобрить этот проект, за исключением тех случаев, когда прекращение насилия и остановка конфликта не являются их целью. Он также попросил бразильское председательство провести голосование по инициативе России сразу после США, если американские коллеги не отзовут свой проект.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.