Новый спикер конгресса заявил о необходимости разделить запрос помощи Израилю и Украине

Запрос американской администрации о $105 млрд помощи Израилю и Украине должен быть разделен. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

«Американцы требуют отчетности за потраченные доллары», — сказал он.

Спикер отметил, что администрация также должна отчитаться о планах на дальнейшие действия в контексте Украины и ожидания от ситуации.

51-летний Майк Джонсон уже в четвертый раз избирается в палату представителей, является членом Республиканской партии от штата Луизиана и сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

27 октября шведский телеканал SVT сообщал, что избрание Джонсона на должность спикера палаты представителей США стало тревожным сигналом для Украины.

Накануне политолог-американист Владимир Васильев заявлял, что новый спикер палаты представителей конгресса США создаст проблемы для дальнейшей поддержки Киева. Он отметил, что Джонсон вряд ли будет заигрывать с выстраиванием двухпартийного консенсуса, поскольку это может стоить ему дальнейшей карьеры.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.