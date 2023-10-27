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Шведское СМИ заявило о новом тревожном сигнале для Украины

SVT: избрание нового спикера конгресса является тревожным сигналом для Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Избрание республиканца Майка Джонсона на должность спикера палаты представителей США стало тревожным сигналом для Украины. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

«Избрание Майка Джонсона — очень плохая новость для Украины», — заявил корреспондент Фуад Юсефи.

Журналисты подчеркнули, что американские власти внесли крупнейший вклад в поддержку Украины. При этом после избрания Джонсона появилась возможность того, что помощь со стороны США будет ослаблена.

В сюжете сказано, что в Соединенных Штатах назрели политические разногласия насчет дальнейшей поддержки Киева. Конфликт на Украине уже привел к расколу в Республиканской партии, таким образом, «брешь продолжает шириться».

51-летний Майк Джонсон уже в четвертый раз избирается в палату представителей, является членом Республиканской партии от штата Луизиана и сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Накануне политолог-американист Владимир Васильев заявлял, что новый спикер палаты представителей конгресса США создаст проблемы для дальнейшей поддержки Киева. Он отметил, что Джонсон вряд ли будет заигрывать с выстраиванием двухпартийного консенсуса, поскольку это может стоить ему дальнейшей карьеры.

Получив пост спикера палаты представителей, Джонсон говорил, что будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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