Умер экс-премьер Госсовета КНР

Бывший премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян скончался в пятницу в возрасте 68 лет. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Ли Кэцян стал премьером Госсовета Китая в марте 2013 года, в 2018 году его переизбрали на второй пятилетний срок. В марте 2023-го его сменил член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая Ли Цян.

По информации Би-би-си, Ли Кэцян был вторым по влиянию человеком в Компартии КНР до своей отставки.

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До этого глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил в своем Telegram-канале о смерти главы департамента общеевропейского сотрудничества российского министерства иностранных дел Николая Кобринца. Уточнялось, что он в 2006–2011 годах был заместителем постоянного представителя России при Европейском союзе, с 2011 по 2012 год занимал должность заместителя директора департамента общеевропейского сотрудничества.

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