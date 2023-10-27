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Умер экс-премьер Госсовета КНР

Xinhua: экс-премьер Госсовета Китая Ли Кэцян скончался от сердечного приступа

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Darley Shen/Reuters

Бывший премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян скончался в пятницу в возрасте 68 лет. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Ли Кэцян стал премьером Госсовета Китая в марте 2013 года, в 2018 году его переизбрали на второй пятилетний срок. В марте 2023-го его сменил член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая Ли Цян.

По информации Би-би-си, Ли Кэцян был вторым по влиянию человеком в Компартии КНР до своей отставки.

24 октября председатель совета директоров ПАО «Лукойл» Владимир Некрасов скончался в возрасте 66 лет. Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, сообщили в компании. Некрасов проработал в нефтегазовой отрасли почти 50 лет, начав свой трудовой путь с работы простым слесарем-ремонтником.

До этого глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил в своем Telegram-канале о смерти главы департамента общеевропейского сотрудничества российского министерства иностранных дел Николая Кобринца. Уточнялось, что он в 2006–2011 годах был заместителем постоянного представителя России при Европейском союзе, с 2011 по 2012 год занимал должность заместителя директора департамента общеевропейского сотрудничества.

Ранее звезда эротического фильма «Эммануэль» скончалась после борьбы с раком.

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