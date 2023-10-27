Российский посол обратился к властям США

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Соединенные Штаты перестать оказывать финансовую поддержку Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

«Перестать демонстрировать наплевательское отношение к мнению своих граждан и безразличие к все новым жертвам, гибнущим от американского оружия», — сказал он.

27 октября Антонов заявлял, что администрация США пошла на выделение Украине очередного пакета вооружения в период «небывалой эскалации международной напряженности», показав «провокационные и подстрекательские действия».

Накануне в пресс-службе Пентагона заявляли, что общая сумма военной помощи, оказываемой США Украине, за время президентства Джо Байдена превысила $44,5 млрд.

До этого в Пентагоне говорили, что новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.