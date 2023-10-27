В ЕС призвали прекратить боевые действия в Газе для предотвращения гуманитарного кризиса

Лидеры 27 стран — членов Европейского Союза призвали прекратить боевые действия в секторе Газа, чтобы решить вопрос серьезного гуманитарного кризиса, в котором оказались более двух миллионов человек внутри анклава. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В заявлении Европейского совета, которое появилось через несколько часов после того, как израильские военные направили танки в анклав, говорится, что лидеры государств будут работать «для защиты гражданского населения, оказания помощи и облегчения доступа к продовольствию, воде, медицинской помощи, топливу и жилью».

Помощь, особенно топливо, критически необходима в Газе, где ресурсы истощились из-за блокады Израиля. БАПОР, агентство ООН, оказывающее помощь палестинским беженцам, заявило, что начало значительно сокращать свою деятельность в секторе Газа после того, как почти исчерпало свои запасы топлива.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за последние 24 часа в Газу прибыло 12 грузовиков с гуманитарной помощью, чего, по его оценке, «недостаточно».

Вторжение израильских сил 26 октября стало по меньшей мере вторым наземным рейдом в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль.

Хотя подробности вторжения остались скудными, согласно исследованию The New York Times, на видео, опубликованном израильскими военными, видно, как их танки ведут огонь по территории сектора Газа, непосредственно примыкающей к северной границе у Средиземного моря.

По информации издания, до сих пор непонятно, начнет ли Израиль наземное вторжение в сектор Газа и когда это произойдет. В последнем телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раскрыл подробностей о масштабах возможного вторжения, но пообещал, что Израиль ответит за нападения 7 октября, которые совершил ХАМАС.

По словам американских чиновников Соединенные Штаты попросили Израиль отложить наземное вторжение на несколько дней, чтобы дать им больше времени для обеспечения защиты американских войск на базах в регионе. Администрация Байдена также пытается выиграть больше времени для переговоров по освобождению заложников и позволить большему количеству помощи попасть в Газу.

При этом Израиль беспрестанно бомбит сектор Газа с воздуха, нанеся за последний день более 250 ударов. Израиль заявляет, что наносит удары по целям ХАМАС, но палестинцы обвиняют его в безизбирательных убийствах мирных жителей. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщило, что погибло более 7000 человек. Эти цифры не могут быть проверены, отмечает издание.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.