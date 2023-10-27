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Китай призвал США вместе отвечать на вызовы современности

Глава МИД Китая призвал Вашингтон вместе отвечать на вызовы современности

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AP

Глава МИД Китая Ван И призвал Вашингтон вместе отвечать на вызовы современности и налаживать двусторонние отношения, сообщает РИА Новости.

«Мы должны не только восстановить диалог, он должен быть всеобъемлющим и служить повышению взаимопонимания,... расширению основы для взаимодействия, что в свою очередь будет идти на пользу обеим сторонам», — заявил Ван на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Ван И признал, что между странами существуют противоречия по многим вопросам, но отметил также, что США и Китай являются двумя крупными державами, у которых есть также и общие интересы и вызовы, на которые необходимо отвечать сообща.

Блинкен выразил согласие с позицией китайского коллеги.

До этого в Bloomberg отметили, что между США и Китаем наблюдается настоящий шквал дипломатии на фоне возможной встречи лидеров двух государств в ноябре в Калифорнии.

Ранее Си Цзиньпин рассказал, чего ожидает от отношений КНР и США.

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