На нидерландского политика, критикующего поставки оружия Украине, напали в Бельгии

Руководитель нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде, выступающий против поставок оружия Украине, подвергся нападению по прибытии в четверг вечером в Гентский университет в Бельгии. В учебном заведении, где у Боде была запланирована лекция, неизвестный ударил политика по голове, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Как сообщает телеканал, Боде подходил к зданию университета, когда неизвестный мужчина ударил его по голове складным зонтом. На размещенном в соцсетях видео напавший кричит на русском языке.

Злоумышленника задержали тут же, политик не пострадал. Свою лекцию Боде не отменил, а провел позднее намеченного. Боде говорит, что у него на голове «настоящая шишка».

Нидерландский политик не раз высказывался против поставок оружия на Украину Западом, и еще до российской СВО неоднократно служил объектом критики за пророссийские высказывания.

24 октября спецслужба Молдавии сообщила о решении заблокировать доступ более чем к 20 интернет-СМИ России. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.