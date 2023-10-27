Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На нидерландского политика, критикующего поставки оружия Украине, напали в Бельгии

NOS: в Бельгии напали на нидерландского политика Боде, критикующего помощь Киеву

Руководитель нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде, выступающий против поставок оружия Украине, подвергся нападению по прибытии в четверг вечером в Гентский университет в Бельгии. В учебном заведении, где у Боде была запланирована лекция, неизвестный ударил политика по голове, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Как сообщает телеканал, Боде подходил к зданию университета, когда неизвестный мужчина ударил его по голове складным зонтом. На размещенном в соцсетях видео напавший кричит на русском языке.

Злоумышленника задержали тут же, политик не пострадал. Свою лекцию Боде не отменил, а провел позднее намеченного. Боде говорит, что у него на голове «настоящая шишка».

Нидерландский политик не раз высказывался против поставок оружия на Украину Западом, и еще до российской СВО неоднократно служил объектом критики за пророссийские высказывания.

24 октября спецслужба Молдавии сообщила о решении заблокировать доступ более чем к 20 интернет-СМИ России. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий