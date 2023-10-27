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В ЕС не справились с согласованием заявления по войне Израиля и ХАМАС

Лидеры ЕС не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС

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Johanna Geron/Reuters

Лидеры Европейского союза не смогли согласовать призыв по прекращению огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

«Европейский совет выразил глубочайшую озабоченность ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Газе и призвал к продолжительному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу, чтобы помощь могла достичь всех нуждающихся, путем принятия необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд», — указано в заявлении.

По данным дипломатических источников в Европейском союзе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглись критике гуманитарных организаций из-за однобокой произраильской позиции по поводу конфликта. Именно из-за этого, как считается, лидеры ЕС не смогли согласовать призыв к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной.

До этого в ХАМАС заявили, что удары Израиля не повлияли на движение в секторе Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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