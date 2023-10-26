В ХАМАС заявили, что удары Израиля не повлияли на движение в Газе

ХАМАС продолжает сохранять высокий военный и политический уровень в секторе Газе, несмотря на удары израильской армии. Об этом РИА Новости заявил член политбюро организации Хусам Бадран.

«Он (ХАМАС. — «Газета.Ru») продолжит оставаться на палестинской сцене, даже в большей степени, чем когда-либо прежде», — сказал он.

Накануне руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты нацелены на дальнейшее ужесточение санкций против палестинского движения ХАМАС, в том числе введение новых ограничительных мер совместно с союзниками в Европе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.