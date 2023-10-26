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Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической отрасли

Путин поручил правительству разработать нацпроект по развитию космической сферы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 июля 2024 года разработать национальный проект по развитию космической отрасли. Его слова передает ТАСС.

«Прошу правительство до 1 июля 2024 года разработать <...> соответствующий национальный проект», — заявил Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

В качестве примера глава государства привел нацпроект развития беспилотных летательных систем, который значительно увеличивает эффективность совместных усилий по формированию нового сектора.

Путин отметил, что подобный нацпроект позволит собрать в «единый кулак» научные и инженерные школы, ресурсы государства и частного бизнеса. Аналогичный подход он порекомендовал применять в развитии космического сектора российской экономики.

26 октября Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми специалистами и учеными.

Ранее Путин заявил об интересе властей в развитии частных космических компаний.

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