Путин оценил зарплаты специалистов в космической отрасли

Президент Российской Федерации Владимир Путин обещал подумать над темой увеличения зарплат в космической сфере. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках встречи с молодыми учеными и специалистами в космической отрасли Любовь Ширяева рассказала, что часть сотрудников из ее отдела в «Роскосмосе» перешли на работу в другие компании из-за того, что зарплаты в госкорпорации не такие конкурентоспособные, как на коммерческих предприятиях.

Путин подчеркнул, что «мы обязательно над этим подумаем». Президент добавил, что данный вопрос был упущен.

По его словам, подобные ситуации «не решаются в один щелчок», но над ними совершенно точно нужно думать.

До этого стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми специалистами.

До этого Путин заявил, что у страны есть большие планы по освоению космоса. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».