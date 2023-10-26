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Путин назвал примерные сроки выведения на орбиту первого модуля РОС

Путин: первый модуль РОС должны вывести на орбиту в 2027 году

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми специалистами космической отрасли заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в 2027 году. Его слова передает РИА Новости.

«В 2027 первый сегмент должен быть выведен на орбиту», — заявил российский лидер.

По его словам, главная цель заключается в том, чтобы в пилотируемой космонавтике не произошло никаких перерывов, и вся работа велась по мере исчерпания ресурсов Международной космической станции (МКС).

«Чтобы появился не один сегмент, а вся станция», — сказал Путин, добавив, что один из этих сегментов сегодня уже был осмотрен.

По мнению главы государства, эффективно развивать космос и космические услуги без пилотируемой космонавтики не получится.

26 октября Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми учеными и специалистами.

Ранее Путин заявил об интересе властей в развитии частных космических компаний.

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