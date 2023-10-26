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Путин заявил об интересе властей в развитии частных космических компаний

Путин: государство заинтересовано в развитии частных космических компаний

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kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли заявил, что власти страны заинтересованы в развитии частных космических компаний. Его слова передает РИА Новости.

«Государство <...> заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе», — сказал российский лидер.

Он также добавил, что для такой кооперации необходимо создать оптимальные условия.

«Рынок надо создать, с тем, чтобы было выгодно работать в этой сфере», — сказал он.

26 октября Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми специалистами. Главу государства сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. В ходе встречи он также заявил о внимании властей к «разбюрокрачиванию» в космической отрасли

Ранее Песков заявил, что Путин будет переизбран в 2024 году, набрав более 90% голосов.

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