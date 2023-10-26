Путин заявил, что сотрудничество с Россией в космической сфере продолжается

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с РФ в космической отрасли продолжается и будет продолжаться дальше. Его слова приводит РИА Новости.

«Сотрудничество (с Россией. — прим.«Газета.Ru») на МКС работает, поэтому нужно всегда, чтобы было лучшее — у нас есть возможности быть лучшими», — заявил глава государства.

Также Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли заявил, что власти страны заинтересованы в развитии частных космических компаний. Кроме того, президент подчеркнул, что власти страны уделяют много внимания «разбюрокрачиванию» в ракетно-космической отрасли.

26 октября Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми специалистами. Главу государства сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».