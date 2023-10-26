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В США рассказали о планах на санкции против ХАМАС

Глава Минфина США Йеллен: Вашингтон ужесточит санкции против ХАМАС

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Global Look Press

Руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты нацелены на дальнейшее ужесточение санкций против палестинского движения ХАМАС, в том числе введение новых ограничительных мер совместно с союзниками в Европе. Об этом она рассказала в эфире Bloomberg TV.

По ее словам, Вашингтон рассматривает возможности по ограничению финансирования ХАМАС. Она подчеркнула, что американская сторона «будет делать больше».

Она добавила, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо скоро отправится в Европу, чтобы обсудить новые санкции против ХАМАС со странами региона.

Йеллен отметила, что американская сторона пока не усматривает масштабных последствий обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику, включая цены на нефть.

До этого стало известно, что США внесли в санкционные списки девять человек и одну организацию, связанных с палестинским движением ХАМАС.

В список были внесены граждане Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины.

Также под санкции попала компания Buy Cash Money and Money Transfer, как связанная с ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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