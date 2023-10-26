Путин заявил о внимании властей России к «разбюрокрачиванию»

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами заявил, что власти страны уделяют много внимания «разбюрокрачиванию» в ракетно-космической отрасли. Его слова передает РИА Новости.

«Мы <...> очень много внимания уделяем вопросу «разбюрокрачивания» различных сфер деятельности», — отметил он.

Российский лидер выразил мнение, что в расчистке нормативных завалов нуждается и ракетно-космическая отрасль.

По мнению Путина, это необходимо организовать таким образом, чтобы «обеспечить безопасность космической системы и аппаратов».

«Дело в другом, <...> в необходимости избавить от избыточного регулирования, <...> требований», — резюмировал президент.

26 октября Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми специалистами. Главу государства сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Песков заявил, что Путин будет переизбран в 2024 году, набрав более 90% голосов.