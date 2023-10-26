США допускают, что РФ добьется тактических преимуществ на фронте

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия может добиться определенных тактических успехов в предстоящие месяцы», — заявил Кирби.

Он отметил, что конфликт является «динамичным».

Кирби также добавил, что Соединенные Штаты ожидают усиления наступательных действий со стороны России.

25 октября Минобороны России впервые заявило о перехвате ракет ATACМS, выпущенных вооруженными силами Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, также в зоне спецоперации были перехвачены два снаряда HIMARS и две ракеты HARM. О том, что Киев получил партию ATACМS от США, стало известно 17 октября. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что эти ракеты «кардинально» не могут изменить ситуацию на фронте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что ВС РФ справляются с американским оружием на Украине.