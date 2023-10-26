В МИД Израиля прокомментировали визит делегации ХАМАС в Россию

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что Иерусалим осуждает визит в Москву представителей палестинской радикальной организации ХАМАС и требует от властей Российской Федерации немедленно выслать их из страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что израильская сторона рассматривает приглашение представителей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который «дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов».

МИД Израиля призвал правительство России немедленно изгнать представителей ХАМАС.

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что российская сторона обсудила на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

Перед этим официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что член политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией прибыл в Москву. Незадолго до этого информацией о прибытии Марзука поделился анонимный источник.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.