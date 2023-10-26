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Венгрия предложила на саммите ЕС разработать новую стратегию по Украине

Советник Орбан: Евросоюзу следует разработать новую стратегию по Украине

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Global Look Press

Советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что власти страны предложили Евросоюзу разработать новую стратегию в отношении Украины и только потом определить, какая финансовая помощь потребуется этой стране. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сначала необходимо разработать новую стратегию, а после формировать ее финансовую составляющую, а не наоборот. Он добавил, что на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия предложит ЕС провести дебаты о том, какой должна быть новая стратегия.

Советник венгерского премьера подчеркнул, что Будапешт считает, что она должна строиться на прекращении огня и дальнейших переговорах.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны Евросоюза (ЕС) до получения обоснования необходимости этого шага.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия разморозит €13 млрд для Венгрии, если Будапешт поддержит Киев.

Речь идет о финансовой поддержке Украины со стороны Европейского союза, которую Венгрия блокирует из-за внесения венгерского банка OTP в так называемый список «международных спонсоров войны», созданный Киевом.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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