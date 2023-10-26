Песков оценил тренировку сил ядерного сдерживания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская тренировка сил ядерного сдерживания, проведенная накануне, была плановой. Об этом сообщает ТАСС.

«Они регулярно проводятся, ежегодно», — подчеркнул Песков.

Накануне Вооруженные силы РФ запустили две баллистические ракеты в рамках тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. С космодрома «Плесецк» была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Ярс», которая поразила назначенную цель на полигоне «Кура» на Камчатке. Еще одна баллистическая ракета — «Синева» — была запущена из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула».

В Кремле подтвердили практические пуски баллистических и крылатых ракет в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.

В среду Совфед одобрил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ осудили развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке.