Захарова напомнила главе МИД Литвы об уголовной ответственности

Глава министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис, открыто призывающий к насильственной смене власти в России, может быть привлечен к уголовной ответственности согласно российскому законодательству и международной практике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Ландсбергис не в первый раз позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи, и за это он уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну... В соответствии с российским законодательством, да и с международной практикой за такие заявления ему грозит уголовная ответственность, если он не знает», — подчеркнула политик.

Официальный представитель МИД отметила, что на недавней встрече с беглым российским бизнесменом Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) Ландсбергис позволил себе «неприкрытый призыв к насильственной смене власти в России». По мнению Захаровой, для главы внешнеполитического ведомства это недопустимо.

По данным прибалтийских СМИ, на встрече с Ходорковским Ландсбергис заявил, что «угроза, исходящая от РФ... сохраняется — никто в Европе и мире не может чувствовать себя в безопасности». Он также сказал о важности «всесторонней помощи Украине» и выразил надежду увидеть оппозицию президенту РФ Владимиру Путину в самой России, чтобы та «добивалась перемен».

Ранее Ландсбергис заявил, что Евросоюз должен выполнить свои обязательства перед Украиной по снабжению республики боеприпасами.