США выделили новый пакет военной помощи Украине

В Государственном департаменте США заявили, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украины на сумму $150 млн. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в новый пакет войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения. В заявлении Госдепартамента отмечается, что США ранее одобрили передачу Украине вооружений и оборудования, включенных в новый пакет помощи.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза не сумели договориться по вопросу о выделении восьмого пакета финансирования военной помощи Украине.

На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге вопрос поддержки Украины был одним из ключевых. При этом руководитель венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что почти все его коллеги употребляли словосочетание «усталость от Украины» в разговорах с ним. По его словам, сохранять интерес граждан к украинскому конфликту стало тяжело, поэтому его нужно как можно скорее урегулировать.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.