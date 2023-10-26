Иностранцы смогут сами уведомлять органы внутренних дел о прибытии в РФ

Правительство России ввело изменения в правила миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

Согласно нововведениям, иностранцы смогут самостоятельно уведомлять органы внутренних дел о своем приезде в РФ. Ранее это могла делать только принимающая сторона.

Документы о прибытии иностранец может непосредственно передать в территориальный орган МВД, или с помощью портала госуслуг.

24 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость уделить особое внимание вопросам безопасности, так как в страну приезжает большое количество мигрантов. Об этом он заявил в ходе стратегической сессии по миграционной политике. Премьер-министр отметил, что уполномоченные органы должны эффективно выявлять нелегальных мигрантов. То же касается лиц, которые имеют склонность к нарушению законов и противоправной деятельности.

Ранее стало известно, сколько мигрантов задействованы в сфере строительства в России.