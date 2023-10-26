Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны Евросоюза (ЕС) до получения обоснования необходимости этого шага. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, от Киева требуют внятное объяснение, чтобы украинской стороне были направлены дополнительные деньги, а не выдвигать просто предложение «дать больше денег». Орбан подчеркнул, что не планирует поддерживать европейский подход к проблеме с мигрантами.

Венгерский премьер добавил, что в текущий момент Еврокомиссия пытается собрать деньги со стран Евросоюза, чтобы потратить их на решение данных проблем. Орбан отметил, что он не планирует предоставлять средства на Украину и на мигрантов.

До этого стало известно, что Европейская комиссия разморозит €13 млрд для Венгрии, если Будапешт поддержит Киев.

Речь идет о финансовой поддержке Украины со стороны Европейского союза, которую Венгрия блокирует из-за внесения венгерского банка OTP в так называемый список «международных спонсоров войны», созданный Киевом.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.