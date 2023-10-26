В Израиле рассказали, с кем на самом деле воюют

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан заявил, что израильская сторона ведет войну против радикальной организации ХАМАС, которую считает террористической и «виновной в геноциде», палестинский народ не является противником еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, каждая страна-член ООН, которая присутствует на спецсессии Генассамблеи организации, считающая, что в очередной раз будет обсуждаться «спор между Израилем и палестинцами», ошибается.

Постпред подчеркнул, что произошедшее 7 октября не имеет ничего общего с палестинцами, это не связано с арабо-израильским конфликтом.

Эрдан добавил, что Израиль ведет войну исключительно против ХАМАС.

До этого министры иностранных дел девяти арабских стран потребовали от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обязать Израиль и сектор Газа немедленно прекратить огонь.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.