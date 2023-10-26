В МИД России раскритиковали учения США, Японии и Кореи

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что совместные учения учения США, Японии и Кореи не решат вопросы урегулирования проблем на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Россия наблюдает за развитием ситуации на Корейском полуострове.

«Обратили внимание на состоявшиеся 22 октября беспрецедентные трехсторонние военно-воздушные учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика», — заявила Захарова.

Также она отметила, что попытки демонстрировать военный потенциал не могут поспособствовать урегулированию проблем на Корейском полуострове.

Ранее в Северной Корее заявили, что ежегодно проходящие ядерные учения НАТО Steadfast Noon, в ходе которых отрабатывается сброс тактических ядерных бомб, являются репетицией ядерной войны. При этом сотрудник Научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мен заявил, что учения Steadfast Noon, в которых принимают участие различные боевые самолеты, в том числе истребители четвертого и пятого поколений и стратегический бомбардировщик B-52, отрабатывающие сброс размещенных в Европе тактических ядерных бомб B61, очевидно, являются репетицией ядерной войны.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».