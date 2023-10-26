Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы рассказал, из-за чего Зеленский потеряет влияние в США

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет влияние в США из-за Джонсона

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского больше нет возможности оказывать влияние на решения США по оказанию помощи Украине в связи с избранием спикером палаты представителей Соединенных Штатов Майка Джонсона, передает РИА Новости.

«Фактически с Зеленским никто говорить уже вообще не будет в США. Зеленский – отработанный материал», – считает он.

По словам Соскина, единственным решением в сложившейся тяжелой ситуации на Украине станет отставка действующего президента.

До этого политолог-американист Владимир Васильев заявлял, что новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон создаст проблемы для дальнейшей поддержки Киева.

51-летний Майк Джонсон уже в четвертый раз избирается в палату представителей, является членом Республиканской партии от штата Луизиана и сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Получив пост спикера палаты представителей, Джонсон заявил, что будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

Ранее в США заявили, что ВС РФ справляются с американским оружием на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий