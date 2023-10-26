Экс-советник Кучмы рассказал, из-за чего Зеленский потеряет влияние в США

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского больше нет возможности оказывать влияние на решения США по оказанию помощи Украине в связи с избранием спикером палаты представителей Соединенных Штатов Майка Джонсона, передает РИА Новости.

«Фактически с Зеленским никто говорить уже вообще не будет в США. Зеленский – отработанный материал», – считает он.

По словам Соскина, единственным решением в сложившейся тяжелой ситуации на Украине станет отставка действующего президента.

До этого политолог-американист Владимир Васильев заявлял, что новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон создаст проблемы для дальнейшей поддержки Киева.

51-летний Майк Джонсон уже в четвертый раз избирается в палату представителей, является членом Республиканской партии от штата Луизиана и сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Получив пост спикера палаты представителей, Джонсон заявил, что будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

Ранее в США заявили, что ВС РФ справляются с американским оружием на Украине.