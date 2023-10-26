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Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку

Депутат Вадаи: парламент Венгрии отложил голосование по включению Швеции в НАТО

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Marko Djurica/Reuters

Депутат парламента Венгрии от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи заявила, что парламент страны в очередной раз не включил  голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, на этой недели голосования о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу не состоится.

До этого стало известно, что Великое национальное собрание Турции (парламент) может начать обсуждать в комитете по международным отношениям заявку Швеции на вступление в НАТО на следующей неделе.

24 октября стало известно, что перед парламентом Турции не стоит конкретных сроков для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине Швеции сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил странам-участницам Североатлантического альянса письмо с призывом к приему королевства в состав блока до конца ноября.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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