Парламент Венгрии не включил голосование по приему Швеции в НАТО в повестку

Депутат парламента Венгрии от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи заявила, что парламент страны в очередной раз не включил голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО в повестку дня. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, на этой недели голосования о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу не состоится.

До этого стало известно, что Великое национальное собрание Турции (парламент) может начать обсуждать в комитете по международным отношениям заявку Швеции на вступление в НАТО на следующей неделе.

24 октября стало известно, что перед парламентом Турции не стоит конкретных сроков для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине Швеции сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил странам-участницам Североатлантического альянса письмо с призывом к приему королевства в состав блока до конца ноября.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.