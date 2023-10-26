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Песков прокомментировал избрание нового спикера палаты представителей США

Песков: избрание нового спикера палаты представителей не поменяет политику США

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что избрание нового спикера палаты представителей не поменяет политику США, в том числе по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля о том, возможно ли изменение политики Вашингтона по Украине.

«Нет, не думаю», — ответил на вопрос Песков.

До этого палата представителей США с четвертого раза избрала спикера, по итогам голосования им стал представитель Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон.

51-летний конгрессмен уже четвертый раз избирается в палату представителей. Он считается сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Палата представителей три недели не могла найти замену для смещенного с должности спикера Кевина Маккарти в результате усилий правого крыла республиканцев и демократического меньшинства.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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