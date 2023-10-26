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Венгрия назвала условие, при котором одобрит новый транш на оружие для Украины

Орбан: Венгрия готова одобрить транш на оружие для Украины после встречи с НАПК

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Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия готова одобрить соглашение по выделению €500 млн из Европейского фонда мира странам ЕС для закупок оружия Украине, если Будапешт посетит делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Об этом перед началом саммита Евросоюза заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы ждем, чтобы украинская делегация прибыла в Будапешт для обсуждения этого вопроса. Мы открыты и готовы заключить сделку», — приводит слова Орбана РИА Новости.

23 октября Венгрия заблокировала транш для поставок оружия Киеву из-за ситуации вокруг венгерского банка ОТР, который на Украине признали «спонсором войны». В данный момент финансовую организацию уже исключили из соответствующего списка, однако теперь венгерская сторона требует юридических гарантий, что украинские власти больше не прибегнут к подобным санкциям.

После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что страны ЕС сумеют найти решение и разрешить проблему с выделением Украине нового пакета финансирования.

Ранее сообщалось, что ЕС готов выделить Украине только половину из запланированной суммы финансирования в 2024 году.

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