Арабские страны потребовали от ООН обязать Израиль и Газу прекратить огонь

Министры иностранных дел девяти арабских стран потребовали от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обязать Израиль и сектор Газа немедленно прекратить огонь. Об этом сообщает РИА Новости.

С совместным заявлением выступили главы МИД Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Катара, Кувейта и Марокко.

«Требуем от Совета Безопасности обязать стороны прекратить огонь немедленно и на постоянной основе», — говорится в заявлении.

Министры также заявили, что отвергают «какие-либо попытки ликвидации палестинской проблемы за счет палестинцев и других народов региона и перемещения палестинского народа за пределы его земель».

До этого глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что обострение палестино-израильского конфликта дает шанс на окончательное урегулирование ситуации,

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.