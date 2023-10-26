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В МИД РФ заявили, что миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России

Захарова: миссия ЕС в Армении собирает разведданные против России

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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миссия Евросоюза в Армении собирает разведданные против России и Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

«Эффективность ОДКБ была убедительно продемонстрирована в ходе событий, например, в Казахстане в январе 2022 года. В случае согласия руководства Армении разместить на территории республики наблюдательную миссию организации многих проблем также можно было бы избежать», — сказала Захарова.

По ее словам, руководство Армении решило позвать миссию Евросоюза, которая под эгидой мониторинга собирает данные о России и Иране.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос, останутся ли миротворцы РФ в Карабахе, не зависит от Армении.

До этого сообщалось, что ситуация в Нагорном Карабахе кардинально изменилась, поэтому деятельность российских миротворцев скорректируют согласно новым условиям. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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