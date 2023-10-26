В Бельгии потребовали немедленно прекратить блокаду Газы

Власти Израиля должны остановить блокаду сектора Газа, считает премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС. По его словам, подобные шаги нельзя оправдать правом еврейского государства на защиту.

«Израиль имеет все права защищать себя, защищать себя от новых террористических атак. Но это не может оправдать лишение миллионов гражданских людей возможности удовлетворять базовые потребности», — пояснил Де Кроо.

Он добавил, что нападение ХАМАС на Израиль привело к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Де Кроо подчеркнул, что в заложниках у палестинской группировки не только иностранные граждане, но и все население Газы.

«Поэтому мы говорим: освободите заложников, допустите гуманитарную помощь, после этого мы сможем сесть за стол переговоров», — заключил премьер Бельгии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Израиле окрестили конфликт с ХАМАС третьей мировой войной.