В Израиле окрестили конфликт с ХАМАС третьей мировой войной

Израиль борется с радикальным исламом в рамках противостояния с ХАМАС, заявил министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац. В интервью Bild он отметил, что ситуацию можно сравнить с новой мировой войной.

«Мы ведем третью мировую войну против радикального ислама. Помощь со стороны Европы и США мне очень понятна. Потому что это не только наша война. Война также идет внутри Европы, в радикальных сообществах. Каждый также усвоил урок, что экстремизм в конечном итоге находит свое выражение. Сегодня эту мировую войну ведет Иран», — пояснил Кац.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее КНДР заподозрила США в поддержке геноцида в Газе.