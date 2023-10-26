Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Киеву предрекли сокращение помощи от США с приходом Джонсона

Политолог Васильев: Джонсон создаст проблемы для поддержки Киева

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон создаст проблемы для дальнейшей поддержки Киева. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог-американист Владимир Васильев. Он отметил, что Джонсон вряд ли будет заигрывать с выстраиванием двухпартийного консенсуса, поскольку это может стоить ему дальнейшей карьеры.

«Это отразится на целом ряде ключевых вопросов. В частности, новый спикер будет активным противником увеличения госдолга. Думаю, он направит свои основные усилия на сокращение федерального бюджета, что создаст очень серьезные проблемы для продолжения поддержки ВСУ», — сказал Васильев.

Эксперт обратил внимание, что в своей речи Джонсон обозначил проблему оказания помощи Израилю. При этом вопрос взаимодействия с Украиной, по его мнению, уходит на второй план.

51-летний Майк Джонсон уже в четвертый раз избирается в палату представителей, является членом Республиканской партии от штата Луизиана и сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Получив пост спикера палаты представителей, Джонсон заявил, что будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

Ранее в США заявили, что ВС РФ справляются с американским оружием на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий