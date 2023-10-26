Киеву предрекли сокращение помощи от США с приходом Джонсона

Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон создаст проблемы для дальнейшей поддержки Киева. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог-американист Владимир Васильев. Он отметил, что Джонсон вряд ли будет заигрывать с выстраиванием двухпартийного консенсуса, поскольку это может стоить ему дальнейшей карьеры.

«Это отразится на целом ряде ключевых вопросов. В частности, новый спикер будет активным противником увеличения госдолга. Думаю, он направит свои основные усилия на сокращение федерального бюджета, что создаст очень серьезные проблемы для продолжения поддержки ВСУ», — сказал Васильев.

Эксперт обратил внимание, что в своей речи Джонсон обозначил проблему оказания помощи Израилю. При этом вопрос взаимодействия с Украиной, по его мнению, уходит на второй план.

51-летний Майк Джонсон уже в четвертый раз избирается в палату представителей, является членом Республиканской партии от штата Луизиана и сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Получив пост спикера палаты представителей, Джонсон заявил, что будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена».

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