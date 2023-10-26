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Орбан считает, что поддержание диалога с Россией является благом для Европы

Премьер Венгрии Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией

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Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил журналистам, что поддержание диалога Венгрии и России является благом для Европы. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что гордится мирной стратегией своей страны, которая включает поддержание политических отношений с Российской Федерацией. Орбан отметил, что политика Венгрии «очень открытая», отличающаяся от большинства стратегий Европы.

«У нас мирная стратегия. Мы хотим делать все необходимое, чтобы достичь мира. Поэтому мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, в противном случае шансов на мир не будет», — сказал он.

Венгерский премьер отметил, что Венгрия — это сейчас единственная страна, высказывающаяся в пользу мира.

До этого Виктор Орбан назвал Европейский союз неудачной пародией на СССР. Он отмечал, что давление со стороны Евросоюза напоминает ему действия советских властей. Орбан утверждал, что Брюссель навязывает Венгрии модель либеральной демократии, которую она отвергает.

Ранее в Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине.

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