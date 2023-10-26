В ЕС оценили завление генсека ООН по палестино-израильскому конфликту

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз полностью поддержал генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в его конфликте с Израилем, подчеркнув, что его заявление в СБ ООН «было искажено» и что усилия ООН имеют ключевое значение для мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает об этом он написал в своем Twitter.

«Слова Генерального секретаря ООН Гутерриша были искажены. Генеральная Ассамблея ООН безоговорочно осудила ужасающие и беспрецедентные террористические акты, совершенные ХАМАС 7 октября в Израиле. Он также ясно дал понять, что жизни всех гражданских лиц имеют одинаковую ценность и что МГП применимо ко всем, до и после октябрьских событий», — написал Боррель.

Он добавил, что ЕС полностью поддерживает работу Гутерриша и сотрудников ООН, которые «действуют в пользу мира и оказания помощи людям на Ближнем Востоке и во всем мире».

До этого Гутерриш заявил об осуждении атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, однако призвал помнить, что это произошло не на пустом месте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.